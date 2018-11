Lille empata em casa e pode perder o segundo lugar

O Lille cedeu esta sexta-feira um empate sem golos em casa frente ao Estrasburgo, na 13.ª jornada da liga francesa, e arrisca perder o segundo lugar, caso o Montpellier vença no sábado o Angers.Pelo Lille alinharam quatro futebolistas portugueses, três a titulares, o defesa-central José Fonte, o médio Xeka e o avançado Rui Fonte, tendio sido lançado durante a segunda parte o também avançado Rafael Leão.José Fonte e Xeka jogaram durante os 90 minutos, Rui Fonte foi substituído aos 71 minutos pelo médio brasileiro Luiz Araújo e Rafael Leão entrou a render Jonathan Ikone, aos 59 minutos.O Lille é segundo classificado, com 26 pontos, dez menos do que o líder Paris Saint-Germain, mas tem à perna o Montpellier, terceiro, com 25, o qual, em caso de triunfo na deslocação ao terreno do Angers, no sábado, subirá à vice-liderança.