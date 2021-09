Lille perde em Lorient e soma segunda derrota na Ligue 1

O Lille, campeão francês, com três portugueses no onze inicial, sofreu esta sexta-feira a segunda derrota na Liga francesa de futebol, ao perder em Lorient por 2-1, no jogo que abriu a quinta jornada, e segue em 10º lugar.

A equipa da casa foi a primeira a marcar, logo aos sete minutos, por Armand Lauriente, mas o Lille empatou ao minuto 25, pelo veterano avançado turco Burak Yilmaz, na execução de um penálti a castigar uma falta na área do Lorient do lateral direito brasileiro Igor Silva.

O golo que decidiu a partida surgiu perto do fim, aos 87 minutos, através do avançado nigeriano Terem Moffi, a infligir a segunda derrota na prova aos campeões de França, que alinharam com três portugueses durante os 90 minutos, os centrais José Fonte e Tiago Djaló, e o médio Xeka.

De resto, o Lille, depois de ter conquistado o título de forma surpreendente a época passada, contrariando a hegemonia do Paris Saint-Germain (PSG), está a protagonizar um início de campeonato comprometedor, somando duas derrotas, dois empates e uma vitória apenas, em casa, sobre o Montpellier, por 2-1, na jornada anterior.

O PSG lidera com 12 pontos, seguido do Angers, com 10, do Clermont, equipa que subiu esta época à Liga francesa, com oito, do Lorient, também com oito, mas com mais um jogo, enquanto o Lille segue em 10º lugar, com cinco pontos.