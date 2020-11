Lille perde invencibilidade em Brest e fica a cinco pontos do PSG

O Lille sofreu este domingo a primeira derrota na edição 2020/21 da Liga francesa, ao perder por 3-2 em Brest, em encontro da 10.ª jornada, ficando a cinco pontos do líder Paris Saint-Germain.

A formação da casa, que vinha de três derrotas consecutivas, chegou a 3-0, com tentos de Ronael Pierre-Gabriel, aos 15 minutos, Romain Perraud, aos 20, e Irvin Cardona, aos 42.

O turco Burak Yilmaz ainda relançou o Lille na discussão do encontro, ao marcar dois golos, nos descontos da primeira parte, aos 45+3 minutos, de penálti , e aos 57, mas os forasteiros já não conseguiram chegar ao empate.

Na equipa da casa, Heriberto Tavares não saiu do banco, enquanto no Lille, José Fonte, que viu o cartão amarelo aos 90+4 minutos, e Renato Sanches jogaram todo o encontro, Xeka entrou ao intervalo e Tiago Djaló foi suplente não utilizado.

Com esta derrota, o Lille manteve-se com 19 pontos, agora a cinco do Paris Saint-Germain, e pode perder este domingo o segundo lugar, se o Nice, que conta 17, vencer em casa o Mónaco. Por seu lado, o Brest subiu a 13.º, com 12.