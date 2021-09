Lille tentou adiar jogo mas levou 'nega'

Com vários lesionados, incluindo Renato Sanches, e com Jonathan David a chegar só hoje, após ter representado o Canadá, o Lille procurou adiar o jogo com o Lorient para amanhã, mas sem sucesso. “Pedimos à liga que fosse no sábado às 17h, mas as emissoras decidiram o contrário”, revelou Olivier Létang, presidente do clube. Com apenas uma vitória, em cinco jornadas na Ligue 1, o treinador Gourvennec quer partir para um novo ciclo e admitiu que David é imprescindível: “Vai juntar-se a nós já em Lorient, porque precisamos dele!”