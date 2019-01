Lille vence Amiens com dois golos portugueses

O Lille bateu esta sexta-feira em casa o Amiens por 2-1, para a liga francesa, com os dois golos da equipa vencedora a terem assinatura de jogadores portugueses, primeiro Rafael Leão e depois Xeka.O jogo, da 21.ª jornada do campeonato, reforça o segundo lugar do Lille, que passa a ter 40 pontos, menos 10 do que o Paris Saint-Germain (três jogos a menos) e mais quatro do que o terceiro, o Saint-Etienne (um jogo a menos).O Amiens, 17.º na prova, começou a surpreender no estádio Pierre Mauroy, adiantando-se no marcador aos cinco minutos, graças ao golo de Otero.Para desespero dos locais, o costa-marfinense Nicolas Pepe desperdiçou um penálti, após o que Rafael Leão igualou, aos 45+2, com o jogo a ir para intervalo com 1-1.Na segunda parte, o Lille esforçou-se por chegar à vitória, que lhe parecia estar a fugir, até que, aos 85 minutos, o lateral-direito Pied centrou para uma entrada de cabeça fulgurante de Xeka, que tinha entrado aos 72 minutos.José Fonte foi o outro português no jogo do Lille, a central, enquanto que Edgar Ié não saiu do banco e Rui Fonte continua lesionado.