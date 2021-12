Lille vence Auxerre e segue para os 16 'avos' da Taça de França

O campeão Lille apurou-se este sábado para os 16 avos de final da Taça de França, com um triunfo em casa por 3-1 na receção ao Auxerre, da 2.ª Liga.

Com os portugueses Tiago Djaló, José Fonte e Renato Sanches titulares, o Lille, 11.º classificado da I Liga, resolveu cedo a questão com golos de Angel Gomes, aos 23 minutos, Jonathan David, aos 33, e Zeki Çelik, aos 39.

O Auxerre, terceiro classificado da II Liga, reduziu por Rémy Dugimonte, aos 48 minutos.

Num duelo entre equipas da I Liga, embora em situações opostas, o Rennes (terceiro posicionado) eliminou o Lorient (19.º), que somou a oitava derrota consecutiva, com um golo de Warmed Oman (1-0), aos 21 minutos.

O Nancy, lanterna-vermelha da II Liga e que terminou o jogo com oito jogadores, venceu em casa do Troyes, 17.º posicionado da I Liga, no desempate por grandes penalidades (4-2), após igualdade a 1-1, e garantiu a presença nos 16 avos.

O Clermont, 16.º classificado da I Liga, eliminou os amadores do Chemin com um triunfo fora por 4-0, com golos de Jordan Tell, em duas grandes penalidades aos 32 e 58 minutos, Saif-Eddine Khaoui, aos 34, e Jonathan Damian, aos 42.

Já o Nantes, 10.º classificado da I Liga, foi obrigado a grandes penalidades para desfazer o nulo em casa do Sochaux (0-0), quinto da II Liga, acabando por assegurar a continuidade na prova pela diferença mínima (5-4).

O Toulouse assegurou a passagem aos 16 avos de final com um triunfo por 4-1 na receção ao Nimes, que até marcou primeiro, por Mahamadou Doucuré, aos 15 minutos, com golos de Ado Onaiwo, aos 35 e 45, Rhys Healey, 70, e Rafael Ratão, 73.

Na terça-feira, desta vez para a 19.ª jornada da II Liga, ambas as equipas voltam a defrontar-se, desta vez com o Nimes a receber o Toulouse, numa espécie de tira-teimas da Taça.