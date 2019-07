Lille vende Rafael Leão ao Milan e recebe Tiago Djaló

A 'RMC Sport' está a dar como praticamente concretizada a transferência de Rafael Leão para o AC Milan, por 35 milhões de euros, mais o passe de Tiago Djaló, avaliado em 5 M€. De acordo com a mesma fonte, o clube francês, para além de receber o jovem central português, fica ainda com 20 por cento de uma futura venda do avançado internacional sub-21. A operação tem sido intermediada por Jorge Mendes.





O Nápoles também estava interessado em Leão, de 20 anos, mas os rossoneri terão ganho a corrida pela jovem promessa, formada no Sporting - à semelhança de Djaló. O avançado apontou 8 golos em 26 jogos na Ligue 1 na época passada, a primeira ao serviço do clube francês, e prepara-se agora para uma nova aventura num clube onde poderá ter a concorrência de outro português: André Silva, que iria reforçar o Monaco mas cujo negócio caiu.Quanto a Djaló, de 19 anos, foi confirmado no Milan em janeiro mas nunca chegou a atuar pela equipa principal. No Lille, encontrará outros dois centrais portugueses, José Fonte e Edgar Ié, além de outros compatriota: Xeka.