Lorient e Orleans eliminam Toulouse e Reims na Taça da Liga francesa

O Lorient e o Orleans, da 2.ª Liga francesa, foram esta quarta-feira tomba-gigantes ao eliminar duas equipas do primeiro escalão, o Toulouse e o Reims, respetivamente, passando aos oitavos de final da Taça da Liga.A eliminação ganha tanto mais destaque pelo facto de ter sido alcançado em casa das duas primodivisionárias, com a diferença que o Lorient venceu por 1-0 no tempo regulamentar, enquanto o Orleans necessitou de ir a prolongamento e a penáltis para decidir a eliminatória a seu favor, após o 1-1 no final do tempo regulamentar.Nos jogos entre equipas do escalão principal, o Dijon recebeu e venceu o Caen por 3-1, enquanto o Guingamp necessitou de ir aos penáltis, após prolongamento, para eliminar o Angers, depois do nulo no final dos 120 minutos.O Metz, atual líder da 2.ª Liga, deu forte réplica em casa ao Amiens, perdendo por 2-1, o mesmo sucedendo com o Auxerre, que foi a Nice vender cara a derrota, por 3-2.Na partida que opôs duas equipas da 2.ª Liga, o Le Havre recebeu e venceu o Troyes por 2-0, seguindo assim rumo aos oitavos de final.