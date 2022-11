Luís Campos em negociações para renovar contrato com cinco jogadores do Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain está em negociações para renovar contrato com cinco jogadores, segundo dá conta o jornal 'L'Équipe'. Os parisienses iniciaram ou retomaram as conversas por intermédio de Luís Campos, o conselheiro para o futebol do líder da Ligue 1.De acordo com o diário gaulês, o italiano Marco Verratti é aquele que está mais perto de chegar a acordo. Tem contrato até 2024 que poderá ser prolongado até junho de 2026.Mais urgentes serão até os casos de Lionel Messi e Sergio Ramos. Tanto o avançado argentino como o central espanhol findam o atual vínculo em junho de 2024.Kimpembe e Marquinhos, dois centrais com vários anos de 'casa', expiram o contrato em 2024 e também são prioridades de Luís Campos neste momento.