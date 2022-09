Luís Campos está insatisfeito com o mercado do PSG e deixou uma garantia: «Neymar nunca esteve para sair»

Luís Campos falou abertamente sobre vários temas soltos e principalmente sobre as aposta do Paris Saint-Germain no mercado de transferências. O conselheiro para o futebol do campeão gaulês deixou claro que Neymar é um jogador fulcral para o clube."Neymar nunca esteve para sair. Ouvi dizer que Mbappé queria que ele saísse, isso também é errado. Neymar é um jogador muito bom e ele está envolvido no projeto do clube", frisou em declarações ao programa de televisão 'Rothen s'enflamme', da RMC Sport.Campos, de 58 anos, mostrou-se aborrecido com o resultado final do mercado dos parisienses. "A janela de transferências não foi boa porque faltaram jogadores para posições importantes", reiterou, finalizando a ideia."Não há apenas a questão do central. Quando jogadores como o Carlos Soler e Fabian Ruiz chegam apenas a alguns dias do fim da janela de transferências, isso não é bom. Contratámos o Vitinha na primeira semana, depois seis a sete semanas sem contratar ninguém. Na última semana de mercado todos os jogadores são demasiado caros", garantiu. "Não alcançámos o equilíbrio desejado. Temos qualidade mas não alcançámos a perfeição. Não vendemos muitos jogadores. Muitos saíram por empréstimo o que significa que em junho voltam. Isso é um problema", assumiu ainda Luís Campos.Depois, o dirigente português garantiu que gosta da "frontalidade" de Christophe Galtier e a "falta de tempo" foi um dos motivos apontados para a contratação do antigo técnico do Lille e Nice."Não temos muito tempo, temos que avançar rápido para fazer funcionar as coisas. O Christophe tem todas as características para ter sucesso, tem valores. Foi a minha primeira escolha assim que tive a primeira reunião com o presidente. Ele está aberto a qualquer coisa. Ele é capaz de formar uma equipa, de vencer. Com ele, perguntamo-nos como melhorar o que já existia no PSG. Queríamos fazer o que sabíamos fazer, ser nós mesmos. Ele ajudou-nos na integração", explicou, dando conta que Zinedine Zidane não foi a primeira opção para os parisienses."Já dei a resposta sobre isso. Quando me convidaram para o PSG, liguei para Galtier. Ele sabe disso e ponto final. Não precisamos de discutir o resto. Eu falo sobre o que sei, não especulo", frisou Campos.