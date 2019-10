Luís Campos 'puxa' por Renato Sanches: «Tenho a certeza que nos trará muito»

Luís Campos acredita que Renato Sanches poderá ainda vir a dar "muito" ao Lille, porém, é necessário passar por um período de adaptação a um campeonato e país diferentes, até porque, segundo o diretor desportivo dos 'Les Dogues', "o Lille não é o Bayern Munique"."O jogador experimentou uma realidade muito diferente, o Lille não é o Bayern Munique. Estamos a dar tempo tempo dele crescer. Tenho a certeza que o Renato nos trará muito", afirmou Luís Campos, numa entrevista à rádio francesa 'RMC'.Com apenas seis partidas disputadas neste arranque de temporada pelos franceses - três como titular e outras tantas na condição de suplente utilizado -, Renato Sanches não tem sido utilizado com tanta frequência quanto aquela que certamente desejava nesta mudança do Bayern Munique para o Lille. Aliás, essa terá sido o principal motivo que levou o internacional português a mudar de clube.Para Luís Campos, a atual condição física do ex-jogador do Benfica tem sido um entrave para a sua maior utilização na equipa. "Ele não joga muito há dois anos, não o vamos obrigar a tornar-se o melhor jogador da liga francesa", concluiu.