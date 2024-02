Luis Enrique elogia Paulo Fonseca: «Adoro o treinador do Lille e as suas ideias de jogo»

Este sábado, o líder PSG defronta o Lille, 4.º classificado. Luis Enrique, treinador do PSG, elogiou o trabalho de Paulo Fonseca."Esta sucessão de partidas envolve também jogar contra as melhores equipas da Ligue 1. Adoro o treinador do Lille e as suas ideias de jogo, a forma como a sua equipa ataca e defende. É uma das melhores equipas do campeonato. Será difícil, mas é um bom teste para nós. Quero muito ver meu equipa jogar amanhã contra este Lille", atirou o técnico espanhol.Em dezembro, na jornada 16, as duas equipas empataram a um golo.