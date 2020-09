Luís Henrique é reforço do Marselha de André Villas-Boas. De acordo com as informações reveladas pelo 'L' Équipe', o avançado brasileiro assinou esta sexta-feira contrato válido para as próximas cinco temporadas.





O futebolista de 18 anos parte para a primeira aventura na Europa, depois de ter representado o Botafogo nas duas últimas épocas, por empréstimo do Três Passos (clube de formação).Pelo Botafogo, Luís Henrique realizou 21 jogos e apontou 2 golos. Segue-se agora uma nova experiência na Ligue 1.