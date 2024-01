Lyon perde na receção ao Rennes e mantém-se em zona de despromoção na Liga francesa

O Rennes foi esta sexta-feira a Lyon vencer, por 3-2, a abrir a 19.ª jornada da Liga francesa, e subiu provisoriamente ao 9.º lugar, enquanto o Lyon permanece em zona de despromoção (16.º).

A equipa visitante chegou ao intervalo a vencer por 3-0, graças a um 'bis' do avançado Martin Terrier, aos 22 e 41 minutos, e a um golo do jovem Désiré Doué, de 18 anos, aos 36'.

Na segunda parte, o Lyon procurou reagir e ainda chegou a reentrar na discussão do resultado, quando o experiente avançado Alexandre Lacazette reduziu para 3-2, aos 78 minutos, já depois de o seu colega de equipa, o brasileiro Henrique, lançado após o intervalo, ter feito o 3-1, aos 57'.

Na baliza do Lyon esteve o internacional português Anthony Lopes, que jogou durante os 90 minutos.

O Paris Saint-Germain lidera a Liga francesa com 43 pontos, seguido do Nice, com 35, do Brest, com 34, do Mónaco, com 33. O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, está em 5.º lugar, com 31.