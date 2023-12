Lyon vence Monaco e continua a recuperação na Liga francesa

O Mónaco falhou hoje o assalto ao segundo lugar da Liga francesa de futebol, na derrota por 1-0 no campo do Lyon, que começa a 'respirar' na competição, na 16.ª jornada.

O Mónaco, no terceiro posto com 30 pontos, entrou em campo a tentar ultrapassar o Nice, segundo com 32, e a ficar mais perto do campeão Paris Saint-Germain, primeiro com 36, mas acabou surpreendido pelo Lyon, em zona de despromoção, mas a querer recuperar do pior arranque de temporada de toda a sua história.

O internacional português Anthony Lopes esteve imbatível na baliza do Lyon e foi determinante para o brasileiro Jeffinho marcar o golo da vitória dos forasteiros, aos 85 minutos.

O Mónaco, com Gelson Martins completamente fora da opções e sem qualquer minuto somado esta época, segue no terceiro posto e pode ser igualado pelo Lille, de Paulo Fonseca, caso a equipa do técnico português vença no domingo em casa o Paris Saint-Germain, no jogo grande da ronda.

Já o Lyon, que alcançou apenas o terceiro triunfo em toda a prova, segue no 16.º posto, com 13 pontos, em zona de despromoção.