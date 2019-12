Maignan conta como enfrentou Ibrahimovic quando o ouviu dizer "és um guarda-redes de m...»

Mike Maignan enfrentou Zlatan Ibrahimovic, algo que poucos costumam fazer. E tinha apenas 17 anos. Estavam os dois no PSG, o francês era um jovem guarda-redes numa equipa recheada de nomes sonantes; o sueco era um deles. Um dia Zlatan rematou a baliza. Um remate fortíssimo, que Maignan não defendeu."Ele estava a treinar remates e a bola entrou a uns 400 km/h! Nem o Buffon, nem o Júlio César conseguiam defender aquela bola", recordou o guardião à 'France Football'. "Ele passou por mim e disse 'és um guarda-redes de m...""Por mim tudo bem. No remate seguinte defendi. Depois passei por ele e disse-lhe 'és um avançado de m...", lembrou Maignan. "Ele olhou-me mas não disse nada."Mas depois no balneário Ibrahimovic foi ter com o jovem guarda-redes. "Ele disse-me que estava tudo bem, que tinha gostado da minha resposta e que apreciava a minha personalidade. Eu adorava-o antes disso e passei a gostar ainda mais dele a seguir..."