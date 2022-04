Mangas volta a ganhar importância

Depois de uma fase de menor utilização, Ricardo Mangas voltou a ganhar importância no seio do Bordéus. O lateral-esquerdo foi titular nos últimos dois jogos, diante do Lille e do Metz, e até marcou no jogo com este último adversário, lançando a equipa para uma vitória por 3-1.Emprestado pelo Boavista, Mangas volta a dar boas indicações. Até ao momento, o defesa leva 24 jogos, dois golos e uma assistência.