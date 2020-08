Marselha anuncia mais três casos suspeitos de covid-19

O Marselha anunciou esta terça-feira no twitter que tem mais três casos suspeitos de covid-19 no plantel, depois dos cinco já confirmados na semana passada, que levaram ao adiamento do encontro da 1.ª jornada da Ligue 1 frente ao St. Étienne.





O clube revela ainda que os futebolistas Jordan Amavi, Valentin Rongier, Maxime Lopez, Steve Mandanda e Dimitri Payet estão em isolamento, aguardando-se agora por novidades relativamente aos casos suspeitos, cujos nomes não foram revelados.A equipa de André Vilas Boas tem encontro marcado com o Brest, relativo à 2.ª jornada do campeonato francês, no próximo domingo.