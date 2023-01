Marselha bate Rennes e avança para os 'oitavos' da Taça de França

O Marselha ganhou esta sexta-feira ao Rennes, por 1-0, nos 16 avos de final da Taça de França, e passou à próxima fase da prova, com o português Nuno Tavares no onze inicial.

Depois de uma primeira parte sem golos, foi o médio Matteo Guendouzi a dar a vitória ao Marselha, aos 59 minutos, carimbando o bilhete do sul de França para os 'oitavos'.

Na Ligue 1, o Marselha segue em terceiro, com 42, menos cinco do que o líder Paris Saint-Germain (PSG) e menos dois do que o Lens, decorridas 19 jornadas, enquanto o Rennes é quinto com 37.