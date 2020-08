Marselha com novo caso de Covid-19: Payet é mais uma dor de cabeça para Villas-Boas

Dimitri Payet é mais uma dor de cabeça para o treinador André Villas-Boas: é o quinto jogador do plantel do Marselha a cusar positivo ao novo coronavírus.





De acordo com a Radio Monte Carlo, depois de Jordan Amavi , Steve Mandanda, Maxime Lopez e Valentin Rongier , também Dimitri Payet encontra-se atualmente em isolamento devido a ter testado postivo ao Covid-19.O futebolista francês não esteve presente na sessão de treino desta quinta-feira, aguardando os resultados de novos testes, realizados hoje.Devido a este surto de Covid-19 no balneário do Marselha, a partida frente ao Saint-Étienne, da ronda inaugural da Ligue 1 época 2020/2021, foi adiada para 17 de setembro