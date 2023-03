Marselha com Nuno Tavares e Vitinha eliminado da Taça em casa por equipa da 2ª Divisão

O Annecy triunfou nos penáltis (7-6, após o 2-2 nos 90 minutos) no Velódrome e protagonizou a grande surpresa da noite na Taça de França, eliminando o Marselha na sua própria casa.Veretout abriu a contagem para os da casa aos 29 minutos mas o Marselha permitiu a reviravolta do conjunto da 2ª Divisão no segundo tempo, em apenas seis minutos. Aos 53, Sahi empatou e, aos 59', Mouanga consumou a reviravolta. Mesmo em cima da hora, o jovem Mughe (90'+6) marcou e evitou o escândalo, a passe de Vitinha, fazendo o 2-2 no tempo regulamentar.Nuno Tavares e Vitinha entraram no segundo tempo, aos 56 e 67 minutos, respetivamente. O lateral falhou um dos penáltis dos marselheses, no desempate da marca dos 11 metros. O outro (chutou ao lado) foi Balerdi.Nos oitavos-de-final, a ronda anterior, a formação de Igor Tudor havia eliminado o todo-poderoso Paris Saint-Germain, perdendo agora a possibilidade de voltar a conquistar um troféu que escapa ao Marselha desde 1989.