Marselha conta com N'jié para o jogo deste domingo

Depois de o Sporting ter emitido um comunicado a confirmar a notícia de, que o extremo camaronês Clinton N’jié não será reforço dos leões , também o marselha, clube do jogador, emitiu uma nota a explicar a situação, referindo ainda que conta com N'jié para o jogo com o Rennes, domingo às 20 horas.O Olympique de Marseille informa que, após as últimas reuniões realizadas esta manhã com o Sporting Clube de Portugal, os dois clubes não chegaram a um acordo sobre os termos contratuais relativos ao empréstimo do jogador, Clinton Njie. Portanto, o jogador não irá representar com o clube português e o Olympique de Marseille conta com ele para o jogo deste fim de semana contra o Rennes", lê-se no comunicado divulgado pelo clube francês no seu site.