Brilhou no Mundial'2022 e agora tem novo clube: Azzedine Ounahi muda-se para o Marselha

O Marselha e o Angers anunciaram este sábado um "princípio de acordo" para a transferência do médio Azzedine Ounahi, que se destacou na seleção de futebol de Marrocos no Campeonato do Mundo do Qatar'2023.



Os clubes não anunciaram os valores nem a duração do contrato do atleta de 22 anos, porém diversos órgãos de comunicação franceses apontam para uma contratação na ordem dos 10 milhões de euros.

O médio Ounahi foi um dos elementos que ajudou os leões do Atlas a fazer história, ao serem a primeira seleção africana a chegar às meias-finais de um campeonato do Mundo de futebol.

Azzedine Ounahi foi titular em todos os desafios, incluindo o triunfo, por 1-0, sobre Portugal, nos quartos de final, sendo apenas suplente utilizado na disputa do terceiro lugar, que Marrocos falhou após desaire por 2-1 ante a Croácia.

Formando em Marrocos, o futebolista rumou ao futebol francês aos 18 anos para o Estrasburgo, alinhando posteriormente no Avranches até chegar ao Angers em 2021.