Marselha de Rolando perde em casa com o Reims

O Marselha perdeu 2-0 com o Reims e vê o top-5 cada vez mais longe. Com Rolando e Balotelli a titulares, o Marselha viu-se em desvantagem na partida à passagem do minuto 21 com um golo de Dingome. O segundo golo da partida viria a surgir apenas na segunda parte da partida quando Suk (ex-FC Porto), acabado de entrar em campo, fixou o resultado em 2-0.Ainda antes do final da partida, o Marselha reduziu por N'Jie aos 86 minutos. O Marselha é atualmente 10º classificado, com 31 pontos. O próximo jogo é frente ao Bordéus.