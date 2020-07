Marselha de Villas-Boas arranca campeonato francês diante do Saint-Étienne

O Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, vai receber o Saint-Étienne na primeira jornada do campeonato francês de futebol 2020/21, agendada para 22 e 23 de agosto, anunciou, esta quinta-feira, a liga de clubes gaulesa (LFP).

Em comunicado, o organismo divulgou o calendário completo da 'Ligue 1', cuja próxima edição arranca no penúltimo fim-de-semana de agosto e termina em 23 de maio de 2021.

Na primeira jornada, o Marselha, que terminou o último campeonato no segundo lugar, após ter sido declarado o cancelamento da competição, devido à pandemia de covid-19, terá pela frente o Saint-Étienne, 17.º colocado da edição transata, no Estádio Vélodrome.

Já o tricampeão Paris Saint-Germain também se estreia em casa, diante do Metz, enquanto o Bordéus - que continua a ser dirigido por Paulo Sousa, ainda que a saída do técnico possa acontecer em breve - vai receber o Nantes.

Lorient e Lens, os dois emblemas promovidos à Liga francesa, vão jogar com Estrasburgo e Nice, respetivamente.

À terceira jornada, dar-se-á o primeiro grande embate do campeonato, com a visita do Marselha ao Paris Saint-Germain, sendo que na sexta ronda será a vez do Lyon receber a formação comandada por André Villas-Boas.

Para a 14.ª jornada estão agendados dois duelos de 'cartaz': PSG-Lyon e Marselha-Mónaco.

A edição 2020/21 da Liga francesa de futebol voltará a ser disputada por 20 equipas, depois de há duas semanas os clubes terem votado contra o alargamento da prova para 22, como pretendiam os despromovidos Amiens e Toulouse, os dois últimos classificados quando a anterior competição foi suspensa.

Após o primeiro fim de semana de março, a Liga francesa, à semelhança de outras, suspendeu o campeonato devido à pandemia da covid-19 e, no final de abril, foi decidido dar por concluído o campeonato, sem que se realizassem mais jogos.