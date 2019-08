Marselha de Villas-Boas despede o ex-namorado de Pamela Anderson

Os responsáveis do Marselha perderam a paciência com Adil Rami, o ex-namorado da norte-americana Pamela Anderson. O central francês, de 33 anos, anda há meses a ter comportamentos pouco profissionais e agora o clube apercebeu-se que o jogador faltou a um treino, alegando que estava lesionado, para ir a um programa de televisão e despediu-o.





Depois de supostamente se ter lesionado numa partida com o Toulouse, Rami faltou ao treino no dia 20 de maio. Só que, mais de um mês depois o jogador apareceu num programa de televisão, gravado precisamente a 20 de maio, em que surgia a praticar wrestling sobre uma substância viscosa. O jornal 'L'Équipe' conta que o clube rescindiu o contrato e mandou-o embora da equipa treinada por André Villas-Boas.Recorde-se que Adil Rami foi notícia um pouco por todo o mundo no princípio do verão, depois da atriz Pamela Anderson, com que namorou durante dois anos, o ter acusado de ser um "sociopata", "nascisista", "monstro" e infliel", contando que foi ameaçada pelo jogador "muitas vezes". O central desmentiu tudo.