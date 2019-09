Marselha de Villas-Boas jogou o seu 'joker' com médio que esteve na mira do FC Porto

O Marselha, orientado por André Villas-Boas, contratou Valentin Rongier, médio que esteve na mira do FC Porto , um dia depois do fecho da janela de mercado de verão. Tal foi possível devido a uma cláusula na regulamentação da Liga francesa, que permite qualquer clube da Ligue 1 ou Ligue 2 contratar um novo jogador (e apenas um), desde que este jogue em França.O ponto 4 do artigo 213.º refere que "um clube na Ligue 1 ou na Ligue 2 pode recrutar um 'joker' a partir do dia seguinte ao fecho do mercado e até um dia antes da abertura do mercado de inverno. Somente jogadores de futebol que possuem uma licença da Federação Francesa de Futebol (FFF) para a temporada atual ".Assim, o médio francês Valentin Rongier, de 24 anos, deixou o seu clube de formação, Nantes, para reforçar o plantel às ordens de André Villas-Boas, que esta temporada soma um empate e duas vitórias