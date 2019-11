Marselha, de Villas-Boas, volta a vencer e continua em segundo em França

O Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, manteve este domingo o 2.º lugar do campeonato francês de futebol, com um triunfo no terreno do Toulouse, por 2-0, no fecho da 14.ª jornada.

Com mais uma unidade a partir dos 41 minutos, por expulsão de Steven Moreira, o Marselha venceu o penúltimo classificado da prova com golos do argentino Benedetto, aos 76 minutos, e do sérvio Radonjic, aos 79, e registou o terceiro triunfo seguido na competição.

A equipa de Villas-Boas continua no segundo posto, agora com 25 pontos, a oito do Paris Saint-Germain, que lidera, e com mais um do que o Angers, que é terceiro.

Antes, num duelo entre treinadores portugueses, o Bordéus, de Paulo Sousa, venceu por 2-1 o Mónaco, de Leonardo Jardim, e subiu ao quarto lugar, com 22 pontos.

Com os portugueses Gelson Martins e Gil Dias a titulares, o Mónaco chegou à vantagem aos 15 minutos pelo argelino Islam Slimani -- que já representou o Sporting (2013-2017) - após um desvio de cabeça de Ben Yedder.

O Bordéus chegou ao empate aos 29 minutos, pelo brasileiro Pablo, e deu a volta aos 69, na conversão de uma grande penalidade por Nicolas Préville, a punir braço na bola de Slimani, na barreira de um livre, que ditou ainda a expulsão do argelino, que viu o segundo cartão amarelo.

Num jogo entre candidatos às competições europeias, Saint-Étienne (quinto) e Montpellier (sexto) empataram a zero.