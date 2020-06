Marselha disposto a deixar Mitroglou sair a custo zero

Kostas Mitroglou poderá deixar o Marselha no final da presente temporada... a custo zero. Quem o diz é o 'L'Equipe', que este domingo adianta a possibilidade de o grego ex-Benfica ser libertado numa decisão que tem como propósito poupar o valor dos salários de um jogador que, ao que tudo indica, não conta para André Villas-Boas.





Segundo o referido jornal, a decisão de procurar libertar o avançado a um ano do final do seu vínculo terá sido tomada pelo presidente Jacques-Henri Eyraud, que tenciona reduzir consideravelmente a folha salarial em face dos graves problemas financeiros que o clube atravessa.Para lá de Mitroglou, o líder da equipa marselhesa tenciona igualmente ver-se livre de Kevin Strootman, ainda que no caso do holandês a situação seja algo mais complexa, já que o ex-Roma, contratado por 25 milhões de euros, tem vínculo por mais três anos, no qual aufere qualquer coisa como meio milhão de euros... mensais.