Marselha eliminado da Taça de França por equipa do quarto escalão

O Marselha foi este domingo sensacionalmente eliminado da Taça de França, ao perder por 2-0 em casa do Andrézieux, equipa do quarto escalão, em jogo dos 32 avos de final.Na nona ronda da Taça, Bryan-Clovis Ngwabije, aos 17 minutos, e o suplente Florian Milla, aos 82', fizeram os golos do modesto clube de Andrézieux-Bouthéon, que conseguiu o segundo apuramento para os 16 avos de final desde a fundação, em 1947.A equipa marselhesa, sexta classificada na Liga francesa, fez alinhar o português Rolando de início, bem como várias das principais figuras, como o argentino Ocampos, o 'capitão' Payet ou Florien Thauvin, num 'onze' com poucas alterações do técnico Rudi Garcia, mas acabou mesmo eliminado da prova.À mesma hora, o Monaco venceu por 1-0 em casa do Canet Roussillon, equipa da quinta divisão francesa, graças a um tento do jovem Moussa Sylla, aos dois minutos, numa partida em que o guineense ex-Rio Ave Pelé foi titular e Rony Lopes entrou aos 66 minutos.Foi a quarta vitória de Thierry Henry em 15 jogos como treinador dos monegascos, depois de substituir o português Leonardo Jardim, sendo que a expulsão de Lopy, logo aos 18 minutos, facilitou a missão dos primodivisionários, 19.º e penúltimos no campeonato.O Stade de Reims, nono classificado na Ligue 1, venceu por 2-0 o Lens, da segunda divisão, graças a golos de Oudin e Cafaro, aos 32 e 36 minutos, respetivamente, e também seguiu para os 16 avos de final.O Rennes precisou do desempate por grandes penalidades para seguir em frente, contra o Brest, do segundo escalão, depois de ter estado a perder por 2-0, por culpa de um bis de Charbonier' (24 e 40).Hunou (41') e Sarr (49') empataram a contenda antes dos penáltis 'sorrirem' aos primodivisonários, num desempate em que estiveram a perder por 3-1, já com dois desperdiçados.