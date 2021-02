Marselha-PSG preocupa autoridades

Depois do degradante episódio, no último sábado, em que o centro de treinos do Marselha foi alvo de um “ataque bárbaro” por parte de Ultras, as autoridades temem mais incidentes no sábado, no clássico com o PSG, apesar de avisarem que estão “supervigilantes”.





“O clássico vai ser muito quente. Preparem-se para um cenário de guerra”, mencionou um polícia, que faz a segurança do centro de treinos, ao ‘Le Parisien’. Irritados com as declarações do presidente do Marselha, Jacques-Henri Eyraud, que se diz apoiado por uma “maioria silenciosa”, alguns Ultras já convocaram um novo encontro à porta do Vélodrome. “Todos à frente do estádio, vamos ver se eles têm o apoio da maioria”, referiu um adepto desta claque radical, citado pelo jornal francês. A verdade é que o clássico já foi considerado de alto risco e teme-se que uma derrota do Marselha seja o rastilho para novos confrontos.Recorde-se que os Ultra deixaram um rasto de destruição no centro de treinos do clube. A equipa de André Villas-Boas ainda joga amanhã no terreno do Lens, após a partida com o Rennes ter sido adiada devido ao comportamento dos adeptos.