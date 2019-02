Marselha vence com golo de Balotelli

O Marselha venceu por 2-1 na visita ao terreno do Dijon, em jogo da 24.ª jornada da liga francesa. A equipa de Rolando, que saltou do banco aos 79', começou a perder com um golo de Jordan Marie aos 18 minutos. Mas, na 2.ª parte Mario Balotelli restabeleceu o empate no marcador, aos 56', ao apontar o seu primeiro golo na presente temporada. Recorde-se que o avançado italiano de 28 anos trocou o Nice pelos marselheses, no passado mês de janeiro.A reviravolta ficou consumada ao minuto 74 com um golo de Lucas Ocampos. O Marselha ocupa, agora, o 5.º lugar da classificação no entanto à condição.