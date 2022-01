Marselha vence em Bordéus e é vice-líder, mesmo que a 10 pontos do PSG

O Marselha foi esta sexta-feira a Bordéus vencer por 1-0, a abrir a 20.ª jornada da liga francesa de futebol, e isolou-se no segundo lugar, a 10 pontos do líder Paris Saint-Germain.

Um golo do médio turco Cengiz Under foi suficiente para a equipa do Marselha somar os três pontos, numa partida em que foi claramente superior perante um adversário que enfrentou um surto de covid-19 no final do ano, com 21 jogadores infetados, e que se apresentou ainda fragilizado devido a essa circunstância.

Com este triunfo, o Marselha, que não vencia em Bordéus para o campeonato há 44 anos, isolou-se no segundo lugar, com 36 pontos (19 jogos), menos 10 do que o PSG, que lidera com 46 (19), e mais três do que o Nice, que é terceiro, com 33 (19), e mais cinco do que o Rennes e o Montpellier, ambos com 31 (19). O Bordéus segue no 17.º lugar, primeiro acima da zona de despromoção, com 17 pontos (20 jogos).

O PSG desloca-se a Lyon no domingo, naquele que é o jogo grande da jornada, a despeito da má época que a equipa do Olympique está a fazer, seguindo num modesto 13.º lugar, com 24 pontos (18 jogos).