Marselha 'vivo' para a Europa ao vencer o Lorient com golo nos descontos

O Marselha sofreu este sábado para manter as aspirações europeias intactas, ao impor-se por 3-2, com reviravolta e no tempo de compensação, sobre o 'aflito' Lorient, na 33.ª jornada da Liga francesa.

Depois do empate 3-3 em Montpellier, a antiga equipa do português André Villas-Boas parecia soçobrar novamente, mas foi salva por um 'bis' do defesa espanhol Pol Lirola, que marcou aos 56 e 90+1 minutos, respetivamente.

Sem o português Tiago Ilori, lesionado, o Lorient adiantou-se aos 19 minutos, pelo nigeriano Teremas Moffi, que igualaria posteriormente a 2-2, aos 70, depois dos golos marselheses de Dimitri Payet, aos 53, e de Lirola, que decidiria a partida nos instantes finais.

O Marselha soma agora os mesmos 52 pontos do Lens, que tem menos um jogo, no quinto lugar, que dá direito às eliminatórias de acesso às provas europeias.

O Lorient é 17.º, com 32, e pode ser ultrapassado pelo Nimes, que tem 30 e menos um jogo, o que significaria cair para a zona de despromoção.

Também hoje, o Rennes ganhou por 3-0 em casa do Angers e é sétimo colocado, com 51 pontos, enquanto o rival é 11.º, com 41.

O campeonato é liderado pelo Lille, 'de' José Fonte, Renato Sanches, Xeka e Tiago Djaló, com 70 pontos, depois do empate caseiro 1-1 com o Montpellier, mais quatro pontos do que o Paris Saint-Germain, no qual alinha o português Danilo, que tem um jogo a menos.