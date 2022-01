Mbappé abre ano com hat-trick e qualifica PSG na Taça de França

O Paris Saint-Germain não teve dificuldades para se apurar na Taça de França diante do Vannes, vencendo por 4-0, com um Kylian Mbappé em grande destaque. O internacional gaulês foi a figura principal do jogo ao apontar três golos, chegando desta forma ao 150º golo (em 201 encontros) pelos parisienses na primeira partida de 2022. Após o apito final no jogo dos '16 avos', o jogador que está a seis meses de findar contrato formulou os desejos para o novo ano: "Saúde, felicidade e muitos títulos com o PSG e a seleção francesa", vincou.Num encontro em que o PSG teve várias baixas por Covid-19 - Danilo Pereira e Messi entre elas -, Nuno Mendes foi titular e até assistiu para o primeiro golo da autoria de Kimpembe diante da formação do quarto escalão do futebol gaulês.Por outro lado, Pochettino promoveu as estreias absolutas de Xavi Simmons e Michut.