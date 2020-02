Mbappé afinal gosta de... sair

A discussão entre Thomas Tuchel e Kylian Mbappé em pleno relvado, depois de o técnico do PSG ter substituído o avançado no jogo de sábado com o Montpellier, correu Mundo. O craque francês parece farto do alemão e não escondeu a insatisfação por ser "sempre o primeiro a sair". Apesar da ‘azia’, Mbappé não perdeu o sentido de humor. O craque de 21 anos publicou uma foto nas redes sociais do jantar de aniversário de Neymar, em que surge ao lado de Kimpembe, outro companheiro de equipa no emblema parisiense, e foi interpelado por um seguidor no Twitter. "Por uma vez estás contente por sair", escreveu Thomas. E perante a observação, Mbappé reagiu com três emojis a chorar a rir.

Mas se encaixou bem esta situação, o mesmo não se pode dizer da substituição. Segundo o ‘Le Parisien’, o avançado reuniu-se com Leonardo, diretor desportivo do PSG, para lhe revelar que as decisões do técnico não vão ao encontro do discurso da direção, uma vez que lhe prometeram um maior protagonismo na equipa. A renovação do contrato, que termina em junho de 2022, poderá estar em causa, embora Tuchel desdramatize: "Não acredito que aproveite esta situação para deixar o clube."