Mbappé apanhado a estudar calendário do Barcelona

Durante a concentração do PSG, na deslocação ao reduto do St. Étienne , Kylian Mbappé foi apanhado a consultar o calendário dos jogos do Barcelona, segundo o jornalista Juanma Romero que publicou no Twitter imagens do internacional francês com o telemóvel na mão.Lyon, Sevilha e os dois encontros do Barcelona com o Real Madrid (um para a taça do rei e o outro a contar para o campeonato) são os próximos compromissos da formação catalã até 2 de março.Já o PSG no mesmo período tem quatro jogos da Ligue 1: com o Montpellier, Nimes, Dijon e Caen.