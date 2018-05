Kyllian Mbappé foi um dos protagonistas da tradicional gala da Fundação PSG, que costuma realizar-se no final de cada temporada. O jogador e o amigo Neymar protagonizaram uma acesa luta por uma obra de arte, com o francês a conseguir levar a melhor, adquirindo a peça por 550 mil euros.Trata-se da réplica de um gigantesco gorila, da autoria do artista francês Richard Orlinski, que a partir de agora vai adornar a casa do futebolista gaulês.A gala, que contou com 400 convidados (entre eles jogadores e familiares), no Parque dos Príncipes, teve em Neymar o centro das atenções. Foram angariados 1.6 milhões de euros, bem acima dos 600 mil euros arrecadados nos ano passado, que vão ajudar a financiar os projetos sociais da fundação do clube.Neymar ofereceu para licitação o troféu de melhor jogador da Ligue 1 e a primeira camisola que vestiu no PSG. O troféu foi arrematado pelo empresário Arnaud Lagardere, por 240 mil euros, enquanto o humorista Kev Adams pagou 15 mil euros por umas botas de Cavani