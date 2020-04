Mbappé e Neymar devem continuar no Paris SG

Killyan Mbappé e Neymar repartem o protagonismo no Paris Saint-Germain e são reptidamente colocados na porta de saída do emblema francês, antes e durante as janelas de transferências. Os avançados são dois dos alvos mais apetecíveis do futebol europeu mas, segundo o 'L'Équipe', deverão continuar a vestir a camisola parisiense na próxima temporada.





O jornal francês acredita que a crise financeira provocada pela pandemia do coronavírus vai impedir que os 'tubarões' - nomeadamente os espanhóis Barcelona e Real Madrid, que já demonstraram interesse em Mbappé e Neymar, respetivamente -, tenham condições para avançar com propostas milionárias.Contudo, o 'L'Équipe' admite que Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, poderá até estar recetivo a aceitar uma oferta justa por Neymar, mas que não irá abrir mão de Mbappé, que é considerado a 'jóia da coroa' dos parisienses.Até porque o brasileiro termina contrato em 2022 e não parece disposto a renovar o seu vínculo, pelo que uma proposta do Barcelona, mesmo com pagamentos a prestações, poderá significar o seu regresso a Camp Nou.