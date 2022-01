Mbappé está em dúvida

O líder PSG recebe amanhã o Reims e só hoje vai saber se pode utilizar Mbappé, que tem falhado as sessões de treino devido a dores nos adutores. Pochettino não vai, com toda a certeza, poder lançar Bernat, Neymar e Wijnaldum. Por seu turno, o campeão Lille visita hoje o Brest e já vai ter o treinador Gourvennec (recuperado da Covid) no banco. Recentemente contratado, o médio ofensivo Ben Arfa jogará 15 a 20 minutos. Do lote de convocados fazem parte três portugueses: Tiago Djaló, José Fonte e Renato Sanches.