Mbappé faz "doação muito grande" para ajudar pessoas necessitadas

A Fundação Abbé Pierre, instituição gaulesa que presta apoio a pessoas com necessidades habitacionais e económicas, anunciou que o craque do Paris Saint-Germain realizou uma "doação muito grande", mas não revelou o valor da mesma."Preocupado com as consequências da grave crise de saúde que atinge o nosso país, mas também com todas as consequências que isso pode trazer às pessoas mais frágeis, Kylian Mbappé acaba de fazer uma doação muito grande para apoiar o trabalho da Fundação Abbé Pierre. A sua generosidade possibilitará, em particular, implementar ações de emergência: acesso a água e higiene para pessoas em situações muito precárias, acesso a comida e abrigo para pessoas sem-abrigo (...). A Fundação agradece sinceramente a Kylian Mbappé pela sua generosidade e atenção para com pessoas em grande precariedade", escreveu a Fundação em comunicado.