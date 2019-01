Mbappé 'limpa' Cristiano Ronaldo das paredes do seu quarto

Visualizar esta foto no Instagram. • 2018 ? • 2019.....??? HAPPY NEW YEAR Uma publicação compartilhada por Kylian Mbappé (@k.mbappe) em 31 de Dez, 2018 às 7:49 PST

Ano novo, vida nova e a verdade é que Kylian Mbappé decidiu colocar em prática o provérbio popular. Isto já que o internacional francês alterou as paredes do seu quarto, que como era sabido eram preenchidas por fotografias de Cristiano Ronaldo, passando a colocar imagens de si próprio.CR7 foi a grande referência de Mbappé quando o francês ainda sonhava em singrar no futebol mas, desta feita, um ano recheado de conquistas levou o avançado, de 20 anos, a transfigurar o seu quarto através de uma montagem colocada por ele na sua conta da rede social Instagram.Na publicação, são evidentes as várias fotografias que demonstram momentos marcantes de 2018 para Mbappé. Desde logo, destaca-se a imagem do jovem futebolista a erguer a taça de campeão do Mundo conquistada ao serviço da seleção gaulesa.Além disso, estão ainda representadas em fotografias as ocasiões em que o jogador do PSG foi galardoado com o prémio de melhor jogador jovem da Europa, acrescentado ainda a edição da revista ‘Times’ que contou com o jovem talento francês em destaque na primeira página.A coleção é mesmo vasta e muitas outras fotografias poderiam ser enaltecidas: Mbappé a festejar a conquista da Ligue 1 com Neymar; a captação do momento em que o jovem conheceu Ronaldo - neste caso o ‘Fenómeno’ -; entre outras...Certo é que ninguém ficará indiferente à ascensão de Kylian Mbappé que com 20 anos já tem um currículo bem vasto.