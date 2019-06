Mbappé recorre à ironia para negar notícias: «Quero jogar a guarda-redes»

Kylian Mbappé tem contrato válido com o PSG até 2023, mas rumores referem que o internacional francês está de saída e que pode rumar ao Real Madrid. Entre as notícias sobre uma eventual transferência, surge também uma lista de alegadas exigências para ficar no PSG. Exigências essas que o avançado já desmitiu.De acordo com o 'Transfer News', os representante de Mbappé teriam enviado uma lista com três condições para o avançado de 20 anos continuar na formação parisiense: deve jogar na frente de ataque; ser o batedor de penáltis sempre que esteja em campo; e reter para si uma maior percentagem dos direitos de imagem, que atualmente pertence ao clube.Mbappé já desmetiu, recorrendo à ironia: "Desculpem mas esqueceram-se, Kylian Mbappé quer jogar a guarda-redes", escreveu no Twitter alertando para 'Fake News'.No entanto, o 'Transfer News' leu a resposta do internacional francês e repostou: "Tenha uma viagem segura até Madrid. É bom nesta época do ano."