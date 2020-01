Mbappé: «Sem tirar mérito a Messi, tenho de me inspirar na carreira de Cristiano Ronaldo»

Kylian Mbappé disse numa entrevista ao diário italiano 'Gazzetta dello Sport' ser admirador de Zinedine Zidane, mas confessou que gostaria de ter uma carreira parecida com a de Cristiano Ronaldo.





"Quem é francês obviamente cresce a ter Zinedine Zidane como ídolo. Mas eu tinha outro, o Cristiano Ronaldo, que tive a sorte de ter como adversário, também na seleção", contou o jovem avançado do PSG, de 21 anos. Para mim é tarde para fazer uma carreira como a de Messi [sempre no mesmo clube], para isso teria de ter ficado no Monaco. Mas, sem querer tirar mérito a Messi, tenho de me inspirar na carreira de Cristiano Ronaldo."O jovem francês acredita que, sob a batuta do português, a Juventus pode conquistar a Liga dos Campeões. "A Juventus é uma equipa forte e já o demonstrou nas últimas temporadas. Mas sempre lhe faltou algo para marcar a diferença e agora conseguiu isso, graças ao Cristiano Ronaldo. É o jogador que te faz ganhar coisas importantes. Este ano a Juventus está entre os favoritos, juntamente com os de sempre, Real Madrid, Barcelona e Liverpool."Mbappé falou também de Neymar e de Mauro Icardi, dois jogadores com quem forma um temível tridente ofensivo do PSG - juntos já marcaram 51 golos. "O Neymar é um grande jogador, com quem tenho uma boa relação fora do campo. Passou por duas temporadas difíceis, mas está a regressar ao seu melhor nível. Trata-se de uma boa notícia para os adeptos do PSG e para os que amam o futebol."Os elogios estenderam-se ao argentino. "O Mauro é um dos melhores avançados do Mundo, mas chegou com muita humildade e decidido a ajudar a equipa. Quando entra na área só pensa em marcar. Já marcou muitos golos e demonstrou que é um jogador importante para o PSG. Temos muita afinidade com ele."