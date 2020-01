Mbappé: «Sou uma superestrela graças ao PSG e à seleção francesa»

Kylian Mbappé é um dos jogadores mais pretendidos atualmente mas o jovem avançado garante estar focado no PSG. Adianta que os rumores que o colocam na órbita Real Madrid, por exemplo, não são bons para o clube francês.





"Toda a gente fala nisso [no Real Madrid], quando eu era miúdo já se falava. Mas eu agora sou um jogador profissional e sei que não é o momento. Estamos em janeiro, imagine que eu respondia à sua questão e dizia algo. Toda a gente falaria sobre esse assunto e isso não é bom para o PSG", disse o avançado francês, em declarações à BBC."Estou no PSG, estou a 100 por cento. Quero ajudar o clube a crescer esta época, a ganhar muitos títulos e, por isso, para mim não é importante falar do meu futuro. Eu penso no PSG porque o clube ajudou-me. Cheguei aqui com 18 anos, era talentoso mas não era uma superestrela. Agora sou uma superestrela graças ao PSG e à seleção francesa", acrescentou.No entanto não descartou por completo a possibilidade de deixar o campeão gaulês. "Tenho de permanecer calmo e focado no PSG. Depois, no final da época, logo se vê. Mas agora estou concentrado no meu jogo."O jogador também falou do Liverpool, clube com o qual também já foi conotado. "O que o Liverpool faz é assombroso. São como uma máquina, encontraram um ritmo e repetem, repetem... Não perderam nenhum jogo e isso não é fácil, embora possa parecer. Estão concentrados e são capazes de ganhar a cada três dias. Agora o problema é que todos olham para o Liverpool e pensam no que podem fazer contra eles. Têm uma equipa muito boa e um grande treinador."