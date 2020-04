Médico do Reims ter-se-á suicidado depois de contrair Covid-19

Bernard González, médico do Stade de Reims, foi encontrado este domingo sem vida na sua habitação depois de aparentemente ter cometido suícidio após ter sido infetado com o coronavírus, segundo avança o jornal 'Le Parisien'. De acordo com a mesma publicação, o médio do emblema francês estava em quarentena com a mulher, ambos a lutar contra a Covid-19.





A informação foi confirmada pelo responsável pelo município de Reims, Arnaud Robinet. "Era um homem comprometido e muito humano. Era um fiel reflexo da sua família, encantadora e agradável. Sei que deixou uma nota a explicar as razões do seu gesto, mas não sei o que dizia", explicou o autarca.Segundo a imprensa francesa, Bernard González tinha contraído a Covid-19 na passada sexta-feira e terá sido essa a razão do suicídio.