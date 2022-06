Minamino deixa Liverpool para assinar pelo Monaco até 2026

O futebolista japonês Takumi Minamino vai reforçar os franceses do Mónaco até junho de 2026, deixando os ingleses do Liverpool após dois anos e meio de ligação, informaram esta terça-feira os dois clubes.



"O AS Monaco tem o prazer de anunciar a chegada de Takumi Minamino. O médio ofensivo internacional japonês de 27 anos assinou por quatro temporadas, até junho de 2026", assinalou o emblema monegasco, através de um comunicado.

O internacional nipónico em 42 ocasiões foi companheiro de equipa do português Diogo Jota nos reds, mas nunca conseguiu assumir-se como titular indiscutível, tendo sido emprestado ao Southampton na segunda metade da época 2020/21. "É uma grande alegria para mim ingressar no AS Monaco. Estou feliz por fazer parte do projeto do clube, que terminou no pódio [da Ligue 1] duas vezes seguidas e é um dos mais reconhecidos de um campeonato emocionante", manifestou o extremo, citado pelo clube.

Minamino, que na temporada passada anotou 10 golos em 24 encontros oficiais, vai ser companheiro de equipa do luso Gelson Martins.

O emblema monegasco poderá ser adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.