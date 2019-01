Monaco avança na Taça da Liga após 22 (!) penáltis

Rony Lopes voltou à titularidade e... aos golos Rony Lopes voltou à titularidade e... aos golos

O Monaco garantiu esta quarta-feira o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga francesa, após uma autêntica maratona de penáltis. É que, depois da igualdade a um no final dos 90 minutos, as duas equipas necessitaram de 22 penáltis (onze para cada lado) para definir a formação apurada para as 'meias'. Levou a melhor o conjunto monegasco, com o guarda-redes Loic Badiashile a ser protagonista, já que foi dos seus pés que saiu a cobrança decisiva, isto depois do outro guardião (Koubek) ter desperdiçado a sua oportunidade.De resto, refira-se que houve também um elemento português em destaque nesta partida, o médio ofensivo Rony Lopes. De regresso à titularidade depois de uma longa paragem - não jogava de início desde 2 de setembro -, o jovem luso fez aquilo a que habituou os adeptos do Monaco, marcando o golo do empate a um aos 54 minutos, anulando na altura o tento do Rennes, da autoria de Benjamin Bourigeaud (30'). Depois também converteu o seu penálti no desempate, tal como o médio Pelé, que foi lançado em campo por Thierry Henry aos 90'+5.Para lá do Monaco já 'mora' nas meias-finais da Taça da Liga o Estrasburgo, ao passo que Bordéus, Le Havre, Paris SG e Guingamp irão discutir as duas outras vagas.