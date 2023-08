Monaco cede primeiros pontos em Nantes e liderança da Ligue 1 fica em risco

O Mónaco cedeu esta sexta-feira os primeiros pontos na Liga francesa, ao empatar em Nantes (3-3), no jogo inaugural da terceira jornada, e ficou com a liderança à mercê dos perseguidores.

No Stade de la Beaujoire, em Nantes, Mostafa Mohamed colocou os locais na frente no placard, logo aos cinco minutos, abrindo caminho para Castelletto aumentar a vantagem, aos 15, com Minamino (27') a encurtar distâncias ainda antes do tempo de descanso.

Após o regresso dos balneários, Mostafa Mohamed viria a bisar (48'), antes de Ben Yedder (59'), de penálti, reduzir, com o suplente utilizado Boadu (86') a fixar o resultado final em 3-3.

Após dois triunfos, os monegascos seguem na frente do campeonato, com sete pontos, mais um do que o Brest (segundo colocado), que nesta ronda joga em Marselha.