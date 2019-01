Monaco contrata Naldo ao Schalke 04

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Naldo en provenance de Schalke 04. Le défenseur s’engage jusqu’en juin 2?0?2?0?

O defesa central brasileiro Naldo, que alinhava nos alemães do Schalke 04, assinou contrato com o Monaco até 2020, anunciou esta quinta-feira o penúltimo classificado da liga francesa.O experiente central, de 36 anos, muda-se para o Principado após 13 épocas e meia na Alemanha, durante as quais disputou mais de 500 encontros ao serviço de clubes como o Werder Bremen, Wolfsburgo e Schalke 04."É um novo projeto para mim, depois de 14 anos na Bundesliga. Agradeço ao Monaco pela confiança depositada em mim. Tudo farei para corresponder às expectativas do clube dentro e fora de campo. Quero ajudar o Mónaco com a minha experiência", afirmou Naldo.O internacional brasileiro foi eleito pela Associação de Futebolistas da Alemanha o terceiro melhor jogador da liga germânica na época passada, atrás do polaco Robert Lewandowski e do colombiano James Rodríguez, ambos do Bayern Munique.O Monaco, atualmente treinado por Thierry Henry, que substituiu o português Leonardo Jardim, ocupa o 19.º e penúltimo lugar da liga francesa, com 13 pontos.